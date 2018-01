Ajad, mil kauaaegne Eesti suusakoondise peatreener Mati Alaver (63) vasakule ja paremale intervjuusid jagas, on möödas. Viimati pühendas ta mõnele Eesti ajakirjanikule üle paari minuti 2015. aasta sügisel, kuid eile Haanjas peetud Eesti meistrivõistluste ajal oli ta lahkelt nõus Õhtulehega vestlema.

Mati, kuidas teil läheb?

Läheb väga hästi.

Olete ikka Kasahstani tiimis?

Kasahstani tiimis ei ole, töötame ainult Aleksei Poltoraniniga. Selles mõttes küll, et kui mõtlete Poltoranin ja Kasahstan, siis põhifookus on tema ettevalmistusel.

Praegu on teil Team Haanja jope seljas. Kui palju Eesti mehi aitate ja nõustate?

Ma olen nõustamisetöö 95-98% ära teinud. Selles mõttes, et juhendasin Andrus Veerpalu aastast 1992 kuni 2011. See on pikk aeg, mil sain talle edasi anda kõik, mida ma suusatamisest tean. Enne seda töötasin 20 aastat [Tartu] ülikoolis suusatamise õppejõuna.