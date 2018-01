Nagu nädalavahetusel Haanjas selgus, on Veerpalude peres kõik võitjad. Isa Andrus (46) on murdmaasuusatamise kahekordne olümpiavõitja ja maailmameister, tütar Anette (21) ja poeg Andreas (23) samal alal nüüdsest kahekordsed Eesti täiskasvanute tšempionid. Isegi pere pruunikarva labrador on Võitja. Õigemini inglise keeli Winner.

Tõsi, on oluline märkida, et tšempionaadilt puudusid olümpiakoha kindlustanud Raido Ränkel, Marko Kilp (mõlemad on Itaalias laagris) ja Karel Tammjärv (tegeles ülikooliõpingutega) ning kopsupõletikus Aivar Rehemaa. Konkurentsi tihendasid Läti ja Hiina mehed.

Vastavalt suusaliidu statuudile kindlustas Veerpalu eilse kuldmedaliga selle, et kui Eesti peaks saama Pyeongchangi olümpiamängudel meestele ka neljanda stardikoha, kuulub see temale. Neljanda koha saamist peavad eestlased väga tõenäoliseks, salamisi loodetakse ka viiendat.

Kuigi nädala jagu on veel aega ise kohti juurde võidelda, näikse abi tulevat ka mõnelt suurriigilt, kes ei kasuta oma kvooti maksimaalselt ära. Üks säärastest olevat Team Haanja treeneri Anti Saarepuu sõnutsi Saksamaa, kelle suusatamises pole praegu kuldajad. Aga lõplik tõde selgub hiljemalt 25. jaanuariks.

Teadmatusest hoolimata märkis Veerpalu, et üksjagu pingeid langes Haanjas õlgadelt. „Pabistasin päris korralikult. Täna (eile - toim.) öösel ei saanud üldse magada. Eile (üleeile - toim.) ei olnudki nii hull,“ lausus elu esimesed täiskasvanute meistritiitlid võitnud suusataja.

Ja lisas: „Eilne võit tuli raskemalt. Statuudis on kirjas, et suusavahetus on tähtsam. Selle pärast tuli ka eile (üleeile - toim.) õhtul närv sisse. Aga olulised on mõlemad võidud.“

Anette unistas juba väiksena olümpiast

Kui Andreas peab veel pisut küüsi närima, siis õde Anette võib koos isaga (kes sõidab Koreasse kasahhi suusataja Aleksei Poltoranini treenerina) südamerahuga kohvrit pakkima hakata. Suusavahetusega sõidu kuldmedal broneeris talle istme elu esimeses olümpialennukis. „Mõtlesin pidevalt, kas tuleb minek või mitte, nüüd vähemalt peaks selge olema,“ lausus rõõmus võitja, kes hiljem juba raja ääres venda ergutas.

„Eks ikka mõtlesin juba väiksena, et tahaks ise ka olümpial olla. Suusatamine meeldis ja nii ta läks. Võistlus on küll võistlus, samas rahvas ja kogu õhkkond on teine. Olümpia toimub ikkagi vaid nelja aasta tagant, tekitab ilmselt teistsuguse tunde.“

Kui laupäeval 10 km vabatehnikas jäi Anette laeks 7. koht (eestlaste seas 3.), siis eilse sõidu kohta jagus tal vaid kiidusõnu. Suusk toimis superhästi, enesetunne oli hea ja lõpuspurt edukas. Tasuks karjääri teine täiskasvanute meistrikuld. Esimene pärineb kahe aasta tagant, kui ta Mammastes 10 km eraldistardist klassikat võitis. Ent toona polnud stardis ei Tatjana Mannimat ega Laura Albat.

Enne olümpiamänge on mõlemal Veerpalul kavas eeloleval nädalavahetusel toimuv Planica MK-etapp. Andreas sõidab ka nädal hiljem Seefeldi MK-le, Anette võistleb kuu lõpus Šveitsis Gomsis U23 vanuseklassi MMil.

Eesti naistel on praeguse seisuga olümpial kaks stardikohta, Veerpalust vabale kohale on favoriit pikamaasuusatajana tuntud Mannima. Kusjuures naised võivad teenida kolmandagi koha, kui Mannima saavutab Planica klassikasprindis piisavalt hea FIS punkti.

Eesti meistrivõistlused

Mehed

15 km vabatehnikas: 1. Andreas Veerpalu 34.09,4, 2. Alvar Johannes Alev +0,7, 3. Indulis Bikse (Läti) +16,7, 4. Kristjan Koll +19,2.

15 + 15 km suusavahetus: 1. Andreas Veerpalu 1:17.16,9, 2. Jincai Shang (Hiina) +1,7, 3. Algo Kärp +3,1, 4. Alvar Johannes Alev +17,5.

Naised

10 km vabatehnikas: 1. Xin Li (Hiina) 25.07,62, 2. Chunxue Chi (Hiina) +14,44, 3. Anastasia Kazakul (Venemaa) +17,17, 4. Patricija Eiduka (Läti) +27,96, 5. Tatjana Mannima +41,85, 6. Laura Alba +53,65, 7. Anette Veerpalu +58,66.