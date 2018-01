Kui seni on Kuuba jõudnud paremate tulemusteni paarismängus koos Helina Rüüteliga, siis nüüd võistles ta kaaslase käevigastuse tõttu ainult üksikmängus. Kas ühel hetkel tulebki hakata valima üksiku või paari vahel? „Mängin praegu heameelega mõlemat mänguliiki, kuid ühel hetkel tuleb tõesti see otsus teha,“ lausus Kuuba.

„Ehmatasin Tallinna-turniiri eel, et paari ei saagi mängida. Aga kui mõlemas mänguliigis kaugele jõuda, annab see ühel turniiril päris suure koormuse ja tähtsal hetkel võib väsimus just otsustavates pisiasjades välja lüüa.“

Kuubat ja Rüütelit juhendav treener Mart Siliksaar kinnitas, et sel aastal jätkavad neiud kindlasti mõlemal rindel. „Paarismäng toetab teatud nüanssidega ka üksikmängu. Lisaks käivad tüdrukud koos turniiridel ja saavad teineteist toetada, Eesti koondisele tuleb tugeva paari olemasolu kasuks,“ tõi kogenud juhendaja välja plussid.

„Ent selleks ajaks, kui algab Tokyo olümpia kvalifikatsioonipunktide kogumine (2019. aasta mais - toim), peavad prioriteedid paigas olema - kas keskenduda üksik- või paarismängule. Selge on see, et paarismängus tuleb olümpiale jõudmiseks imet teha, üksikmängus on koha saavutamine reaalsem.“

Lisaks Kuubale rihivad olümpiat ka temaga maailma edetabelis kõrvuti paiknev, Tallinnas teise ringiga piirdunud Getter Saar, samuti Rüütel, kes jõudis näiteks mullu poolfinaalis EK-turniiril Harkivis.

Meeste üksikmängus kaitses mullu kodus võidetud esikohta esimese asetuse saanud Raul Must, kelle tee lõppes paraku veerandfinaalis 18:21, 16:21 allajäämisega soomlasele Hednri Aarniole. Musta võistlusele vajutas pitseri jõulude ja aastavahetuse paiku läbitud antibiootikumikuur, mis nõrgestas organismi. Uuesti harjutama sai ta hakata alles veidi enam kui nädal enne võistlust. Kohtumises Aarnioga oli näha, et jalg jäi töntsiks.

„Võtan seda turniiri hea treeningu eest, loodetavasti olen järgmistel võistlustel paremas vormis,“ ütles Must. „Vastane tegutses väga hästi, luges mu mängu läbi, mina aga jäin aeglaseks ega suutnud talle ohtlikuks saada.“

Must pole sügisest alates saanud maailma edetabelivõistlustel häid tulemusi, ta langeb sel nädalal avaldatavas edetabelis 70. koha piirimaile. Samas on Taani liigas tulnud mitu väga vinget võitu - Eesti esireket on alistanud maailma 20 parema sekka kuuluvad Anders Antonseni ja Hans-Kristian Vittinghusi.