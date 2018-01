Hispaania jalgpalli kõrgliigat valitsev Barcelona jätkab sel hooajal kaotuseta. Pühapäeval oldi võõrsil 4:2 üle Real Sociedadist, sealjuures tuli välja Barcelona 0:2 kaotusseisust.

Real Sociedadi tabamuste eest hoolitsesid 11. minutil Willian Jose ja 34. minutil Juanmi. 39. minutil lõi Paulinho ühe värava tagasi ja poolajapausile mindi väljakuperemeeste 2:1 eduseisus.

Teisel poolajal haaras Barcelona mängu üle kindla kontrolli. Luis Suarez tegi skoori 50. ja 71. minutil, külaliste võidu vormistas 85. minutl Lionel Messi. Barcelona alistas Real Sociedadi võõrsil viimati 2007. aastal.

Messi on Barcelona särgis löönud Hispaania meistrivõistlustel nüüd 366 väravat. Euroopa viie suurliiga peale (Hispaania, Inglismaa, Saksamaa, Itaalia, Prantsusmaa) tõusis ta ühe klubi eest löödud väravate arvestuses esikohale, jättes teiseks Müncheni Bayerni legendi Gerd Mülleri (365).

Lionel Messi has scored his 3⃣6⃣6⃣th Liga goal for Barcelona, surpassing Gerd Müller's record for goals in one of Europe's top-five leagues. 👏👏👏#UCL pic.twitter.com/GsVkjC99sf