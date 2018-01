Ülimalt mitmekülgne Goretzka on nüüd valiku ees - nii Liverpool kui ka Bayern on talle omapoolse lepingu nina ette lükanud ning noormees peab emma-kumma kasuks otsustama.

Bayerni tegevjuht Karl-Heinz Rummenigge ütles hiljuti, et kuuldavasti läheb Goretzkal otsustamiseks paar päeva aega. Seega, kas ta valib Liverpooli või Bayerni?

Õhtulehe hinnang: Usume, et lõpuks langeb palluri liisk Bayerni kasuks.

2. Hakkab jälle pihta. Cristiano Ronaldot seostatakse Pariisi Saint-Germainiga. Väidetavalt on Madridi Real nõus portugallasest loobuma, et saada enda ridadesse Neymari.

Põhjust kuulujutuks annavad tõigad, et Ronaldo pole tänavu oma tavapärast väravasoont leidnud ning kuuldavasti on Neymar Pariisis õnnetu.

Õhtulehe hinnang: Ei lähe praegu kuhugi Ronaldo ega ka Neymar. Portugallane on Reali jaoks justkui elav sümbol ning arvatavasti ei lahku ta klubist kunagi. Neymari eest maksis PSG aga sedavõrd palju ning kindlasti soovivad nad, et ta oleks tiimis võimalikult kaua.

Cristiano Ronaldo. (JAVIER BARBANCHO)

3. Londoni Chelsea peatreener Antonio Conte on klubist lahkumas. Sellest on sahistatud juba pikalt, aga pärast nädalavahetuse väravateta viiki Leicesteri vastu on jutud volüümi juurde saanud.

48aastane itaallane asus Chelsea etteotsa tunamullu, ent väidetavalt pole Conte ja Inglismaa tipptiimi ninameeste suhted kuigi soojad. Et tulemused palliplatsil pole tänavu samuti üleliia head, on Chelseal lihtne põhjus mehest loobumiseks.

Conte järglastena on meedias mainitud nii praegust Torino Juventuse peatreenerit Massimiliano Allegrit kui ka Napoli ründegeeniusest juhendajat Maurizio Sarrit.