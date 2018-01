Eesti paremad tennisistid Kaia Kanepi ja Anett Kontaveit on Austraalia lahtistel meistrivõistlustel ühe võidu juba kätte saanud ja see tähendab kohe ka tõusu jooksvas edetabelis.

Kontaveit piirdus mullu Melbourne'is esimese ringiga, Kanepi ei osalenud üldse. See tähendab, et neist esimene on aastatagusega võrreldes nüüd 60 ja teine 70 punktiga plussis. Ning iga järgmine võit on ainult boonuseks. Jooksvas edetabelis, kus on maha arvatud mulluse suurturniiri eest saadud punktid ja arvestatakse tänavuse eest saaduid, leiab Kontaveiti 29. ja Kanepi 72. kohalt. Täna avaldatud uues ametlikus edetabelis on nende kohad vastavalt 33. ja 79.

Palju oleneb sellestki, kuidas mängivad konkurendid, aga kui kõik eespool olijad kaotaksid, kerkiks Kanepi järgmise võiduga veel kümmekonna koha võrra! Kontaveitil ei lähe ülespoole ronimine mõistagi sama kiiresti.