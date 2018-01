NBAs mängiva korvpalliklubi Los Angeles Lakers mängujuhi Lonzo Balli isa LaVar Ball on meeleolukate intervjuudega tõusnud USA-s üheks vastuolulisimaks staariks. Tänu sellele on temast saanud püsikülaline ka komöödiasaates Saturday Night Live, kus Lavari mängib Kenan Thompson. Viimases saates sai vale-LaVari käest võtta Leedu ja seda kombel, mis mõne lumehelbelikuma riigi kodanikud kindlasti solvuma paneks.

Mees selgitas, miks ta võttis oma pojad LaMelo ja LiAngelo koolist ära ning saatis nad Leetu korvpalli mängima.

LaVar Balli pojad LaMelo ja LiAngelo (AFP/Scanpix)

„Kõik nende meeskonnakaaslased on valged, mitte keegi ei kaalu üle 63 kilo, kõik on vitamiinipuuduses, neil on viletsad hambad, tehakse vaid kahepunktiviskeid ning ei ühtegi pealtpanekut - ideaalne treening NBA tarbeks,“ rääkis LaVar Ball.

Kogu sketš seisneski sisuliselt selles, et kui arusaamatu riik on Leedu ja kuidas Ida-Euroopas vehivad kossufännid tribüünidel puulusikatega.