Inglismaa jalgpalliliiga eilne mäng Liverpool - Manchester City läheb kindlasti ajalukku. Kust ka hinnanguid ei loe, kõik kiidavad. Liverpool võitis 4:3 ning pole välistatud, et see jääb sel hooajal koduliigas City ainsaks kaotuseks.

Hooajal 2003/04 läbis Londoni Arsenal Inglismaa liiga kaotuseta. Ka siis ei loonud keegi teine neile Liverpoolist rohkem probleeme. Mõlemas "punaste" vastu peetud mängus jäi Arsenal poolajavileks kaotusseisu. Teises ringis aitas Arsenali 4:2 võiduni ainult nende toonase ründetähe Thierry Henry geniaalsus.

Nüüd oli sama teed liikumas City ega saanud Liverpooliga hakkama. Vinge on asjaolu, et nad peatas nimelt Jürgen Kloppi meeskond. Kloppist rohkem pole ükski treener suutnud City juhendajat Pep Guardiolat võita, vähemalt kümme omavahelist mängu pidanud treeneritest on ta ainsana plussis. Karismaatilise sakslase saldo hispaanlase vastu on võitude-kaotuste arvestuses nüüd 6:5. Neljal korral võitis Klopp Dortmundi Borussiaga Müncheni Bayernit, nüüd teist korda Liverpooliga Cityt.

"Armastan Inglismaa jalgpalli - seda, mida me Saksamaal nimetame Inglise jalgpalliks. Vihmane päev, rasked tingimused, 5:5, näod mudased ja kõik annavad endast nõnda palju, et ei suuda järgmised paar nädalat mängida," oli Klopp rääkinud enne Inglismaa-teekonnale asumist, mis teda saareriigis võlub.