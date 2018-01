Homme jätkab kodusaalis oma euroteekonda Pärnu Võrkpalliklubi, kes võõrustab CEV Challenge Cupi 1/8-finaali avamängus Belgia meeskonda Meneni Par-kyt.



Sealjuures pole Meneni meeskond Pärnu jaoks mingi tundmatu suurus. Hooajal 2015/16 kohtuti samamoodi Challenge Cupi raames ning kui kodusaalis suutsid pärnakad 3:1 võidu võtta, siis võõral väljakul tuli kuivalt tunnistada vastaste paremust. Seejärel jäädi alla ka kuldses geimis (10:15).



Just kahe aasta tagune valus allajäämine on vähemalt Avo Keele jaoks omamoodi lisamotivaatoriks, et oma hoolealustest veelgi rohkem välja pigistada.



"Toona läks kõik meil vigastuse nahka, sest Hindrek Pulk ei saanud meil täisjõuga mängida ja kuigi kodus olime väga tipp-topp nende vastu, siis lõpuks jäi natukene puudu," meenutas Pärnu peatreener paari aasta tagust vastasseisu.



"Kui ma võrdlen praegust ja tolleaegset Menenit, siis hetkel on klubi natukene kõvem ja seda just diagonaalründaja (prantslane Julien Winkelmuller) koha peal," sõnas Keel. "Tuleb selline kahe võistkonna mentaalne võitlus ja see, kes kõrvade vahelt on kõvem, selle seeria ka ära viib."



Parku pole Pärnu tervisehädadest prii ka praegu. Külmetushaiguse tõttu jättis tänase treenigu vahele sidemängija Markkus Keel ning lootsist isa hinnangul on praegu veel vara ennustada, millises konditsioonis poeg homme olla võib. "Eks vaatab, kuhu poole see kipub, et kas läheb edasi või saab pidama," lausus juhendaja.



Loodab lammutada serviga



Teine Eestit Meneniga siduv lüli on rahvusmeeskonna kauane libero Rait Rikberg, kes detsembri keskpaigani klubi särki kandis, kuid tervislikel põhjustel aasta lõpus kodumaale naasis. Mehikese, nii Rikbergi kutsutakse, asendajaks toodud portugallane (Bernardo Cabral e Silva) on meie tiimi jaoks mingil määral tundmatu suurus.



Rikbergilt endalt saadud info ja videopildi põhjal on Pärnul vastasest pilt ees ning kuigi otsest nõrkust Keel välja tuua ei osanud, on selge, et servijoone taga vastasele armu anda ei saa.



"Kui me nende vastuvõttu ära lõhkuda ei saa, siis on asi päris kuri," sõnas Keel ilmekalt. "Loomulikult tuleb seda teha mõõduka riskiga, kuid hüppelt pallingutega peame neil elu raskeks tegema."



Ka selles aspektis on Markkus Keelt kimbutav haigus kui halval ajal uksele koputav ebameeldiv külaline, kuid peatreener jäi endale omaselt positiivseks. "Kui mul oleks valida, et Markkus paneb kõik servid võrku, aga on väljakul, siis valiks ikkagi selle," sõnas juhendaja.



Igal juhul loodab Pärnu vastastele kõva lahingu anda, sest kuigi võrkpallis eurosarjas järgmisesse ringi edenemine klubile, erinevalt jalgpallis toimuvast, rahamägesid juurde ei too, on meeste endi jaoks tegemist hooaja ühe tähtsaima mänguga.



Küsimusele, kas minnakse võitma, vastas Keel konkreetselt: "Mille jaoks me seda sporti ikka siis teeme. Niisama toksimiseks on meil Eestis muud väljundid olemas."



Kohtumine Pärnu Spordihallis algab homme kell 19.00. Kordusmäng peetakse kahe nädala pärast Belgias.