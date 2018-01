Suurbritannia koondisesse on kapten Anne Keothavong seekord Johanna Kontale (WTA 10.) ja Heather Watsonile (WTA 74.) appi kutsunud Katie Boulteri (WTA 196.) ja paarismänguspetsi (WTA doubles 52.) Anna Smithi. Eesti koondis on üles antud koosseisus Anett Kontaveit (WTA 33.), Kaia Kanepi (WTA 79.), Katriin Saar, Elena Malõgina ja kapten Märten Tamla.

7.–10. veebruarini Tallinnas toimuval Fed Cupi Euro-Aafrika tsooni I grupi turniiril loositi Eesti ja Suurbritannia ühte algruppi. Balti matši paraku toimuma ei saa, sest ka alagrupi võitjatena me Lätiga kokku ei lähe.

Alagrupi võitja läheb vastamisi kas Horvaatia, Ungari, Rootsi või Sloveeniaga. Horvaatia rivistuses on esireketid Donna Vekic (WTA 57.) ja Petra Martic (WTA 81.). Ungari parim on Timea Babos (WTA 49.), kes täna Australian Openi avaringis alistas Coco Vandeveghe (WTA 9.). Rootsil on esireketiks Eesti juurtega Rebecca Peterson (WTA 149.) ja Sloveenial Tamara Zidanseki (WTA 180.).