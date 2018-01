Austraalia lahtistel meistrivõistlustel võistlustules olevad Anett Kontaveit (WTA 33.) ja Kaia Kanepi (WTA 79.) on kihlveokontorite arvates teise ringi kohtumistes selged favoriidid.



Avaringis serblannast Aleksandra Krunicist (WTA 46.) 6:4, 7:5 üle olnud Kontaveit kohtub teises ringis sakslanna Mona Bartheliga (WTA 53.), kellega eestlanna varasemalt vastamisi pole läinud.



Erinevates kihlveokontorites saab Kontaveiti võidu korral raha tagasi 1,35 - 1,40 kordselt. Bartheli triumfi tõenäosust hinnatakse madalamaks ning tema edu korral on koefitsient vahemikus 2,90 - 3,25.



Kaia Kanepi, kes lükkas esimeses ringis 6:2, 6:2 võiduga konkurentsist slovakitari Dominica Cibulkova (WTA 26.), teise ringi vastane on Puerto Rico esindaja Monica Puig (WTA 58.).



Omavahel on tennisistid vastamisi läinud korra, kui 2015. aastal oli Austraalias Hobartis toimunud mõõduvõtus parem Kanepi 6:4, 6:1. Seekord ennustatakse edu taas eestlannale, kelle võidukoefitsiendid jäävad vahemikku 1,40 - 1,50. Puigi edu korral on vastavad numbrid vahemikus 2,57 - 2,85.



Kanepi ja Kontaveiti kohtumiste algusajad pole veel teada, kuid suure tõenäosusega tulevad eestlannad platsile meie aja järgi ööl vastu kolmapäeva.