Täna sai lõpliku kinnituse kaua õhus rippunud kartus: kaheksakordne olümpiavõitja ja 20-kordne maailmameister Ole Einar Björndalen Pyeongchangi taliolümpiale ei sõida.



Juba 1994. aastal olümpiakarastuse saanud laskesuusakuninga tänavune hooaeg pole tulemuste mõttes piisavalt särav, et suurvõistlusel igipõlise suusamaa Norra koondisesse mahtuda.



"Ükskord pidi see hetk ju saabuma," sõnas Björndalen Norra meediale. "Ma küll lootsin, et see hetk on pärast olümpiat, kuid ma pole ülemäära pettunud."



Ometi jäi laskesuusakuningas oma möödunud nädala väljaütlemise juurde, kui ta lausus, et usub, et suudaks ennast olümpiamängudeks vormi ajaga. "Ma suudaksin seda endiselt," sõnas ta.



Nüüd on teravalt päevakorral aga küsimus, kas olümpiamängudelt ja maailmameistrivõistlustelt kokku 58 medalit võitnud norralane tõmbab karjäärile sootuks joone alla?



"Ma pole praegu ühtegi otsust teinud ja tulevikuplaane arutame alles hooaja lõpus," sõnas Björndalen. "Praegu on plaan startida jaanuari lõpus laskesuusatamise EMil Itaalias, motivatsioon on mul endiselt olemas."



Ka Björndaleni endine treener Ola Lunde ei soovinud sel teemal spekuleerima hakata. "Ole Einar on kindlasti jätkuvalt motiveeritud, seda näitas kas või Rupholdingu võistlus (Björndalen sai 42. koha - toim.). Kindlasti ei lõpeta ta päeva pealt, kuid ta peab hoolikalt järele mõtlema, kas tasub uuele hooajale vastu minna," sõnas Lunde.