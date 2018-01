„Kui leian endale järeltulija, lubab valitsus mul karjääri lõpetada,“ ütleb Katari kuninglikku perekonda kuuluv Nasser Al-Attiyah. Kui praegu kogub 47aastane legend fänne suurte tegudega Dakari rallil, siis olümpiamängude paiku saab temast hoopis maailma tippu kuuluv püssimees.

Al-Attiyahi karjääri senine käik paneb kukalt kratsima. Jahilaskjana on ta osalenud kuutel olümpiamängudel, võites 2012. aastal Londonist ka pronksmedali. Uus eesmärk on selge – Tokyosse läheb Katari mees kulla järele.

Lisaks on ta kahekordne Dakari ralli võitja (aastatel 2011 ja 2015), 2006. aastal krooniti mees maailmameistriks PWRC sarjas, 2014. ja 2015. aastal tuli ta WRC2 klassi tšempionks. Kuningliku WRC sarja parim tulemus pärineb 2012. aasta Portugali rallilt, mille Al-Attiyah lõpetas neljandana, 2013. aastast on kirjas ka kolm viiendat kohta. Aasia kõrberallidel on ta juba aastakümneid omaette klassi näidanud.

Kes on see omamoodi müstiline sportlane, kes kihutanud võidu Markko Märtini, Urmo Aava ja Ott Tänakuga ning võidelnud olümpial Andrei Inešiniga? Selgub, et tema taust on suursugune, kirju ja segane.