Poolteist aastat tagasi Manchester Unitedi jalgpalluklubi eesotsast hundipassi saanud hollandlane Louis van Gaal meenutas hiljuti kodumaisele väljaandele Briti saartel veedetud perioodi ega hoidnud ennast tagasi.



66aastane treener tüüris Unitedi oma esimesel hooajal liigas neljandaks, aasta hiljem lõpetati koha võrra tagapool ehk ei jõutud Meistrite liigasse. Kuigi 21. mail sai hollandlane lohutusauhinnaks pea kohale tõsta veel Inglismaa karika, näidati talle kaks päeva hiljem ust.



Van Gaalil oli sellel hetkel kehtivat lepingut veel aasta jagu järel ning nüüd uue aasta alguses ajalehele De Volksrant antud usutluses tunnistas mees, et see oli ka põhjuseks, miks ta kohe treeneripingile naasnud. Ta soovis, et Manchester United maksaks oma käitumise eest.



"See oli puhtast kättemaksust, ma käitusin instinktide ajel, mitte ratsionaalselt." lausus van Gaal. "Praegu ma mõistan seda, kuid see viis, kuidas United minuga käitus, oli kohatu. Nad olid täiesti alatud."



"Ma sain pärast Unitedit mitmeid pakkumisi, seal hulgas ka Belgia koondiselt, kuid ma ei suutnud ühtegi tööpakkumist vastu võtta, kuna ma tahtsin, et United maksaks mulle," meenutab loots.



"Praegu mõistan, et minust oli rumal selline pakkumine mööda lasta, kuid sel hetkel mõtlesin ainult kättemaksust ja sellest, et nad iga viimse kui penni mulle välja maksaks," lausus hollandlane.