Kuigi Arrak lausus veel möödunud aprilli lõpus ETVle, et soovib sügisel ookeani taha naasta, kolis ta hoopis tagasi Helsingisse pere juurde. Ta põhjendab, et USAs tekkis probleem – mille olemus jääb segaseks – kooli sisseastumisega. Kuivõrd ühel Eesti perspektiivikamal noormängijal avanes variant tagasi pöörduda Soome, kus ta enne Cedar Rapids RoughRiders'iga liitumist aastaid mängis, oli lahkumisotsus lihtne.

U20 liigas on ta 16 värava ja 14 söödupunktiga (38 mängust) oma satsi resultatiivseim. Kusjuures pika puuga. Paremuselt järgmise mehe arvel on 19 väravat, kuid ainult kolm söötu. Kogu liiga punktibörsil hoiab Arrak parima mittesoomlasena 24. kohta. „Olen võistkonnas esimeses viisikus, saan päris palju mänguaega. Kõik loodavad mu peale,“ ütleb ründaja, kes visanud Jokerite kasuks nii mõnegi võiduvärava.

Kusjuures NHLi skautimisbüroo on Arraku nime teist talve järjest suvise draft'i eelnimekirja lisanud. Täpsemalt on spetsialistid paigutanud ta enam kui 300 noort ja potentsiaalikat hokimängijat hõlmava nimekirja C-tasemele ehk seltskonda, kelle seast soovitatakse noormehi valida neljandas, viiendas või kuuendas ringis. Aga olgu öeldud, et see on kõigest NHLi klubisid abistav eelnimekiri ega garanteeri midagi.

Esimesed sügiskuud madistas Arrak Soomes vaid omavanustega, kuid möödunud aasta lõpus debüteeris meeste esiliigas. Esimese kahe mänguga ta skoori pole teinud, ent täna on uus võimalus. „Ta on tänavu olnud Jokerite U20 meeskonna esiründaja. Robert on liikuv, jõuline ja osav,“ iseloomustab eestlast Kiekko-Vantaa peatreener Pasi Arvonen.

„Ta on meiega mõnda aega treeninud ning pidi juba enne jõule mängima, kuid jäi haigeks. Huvitav on näha, mida ta meeste seas suudab. Kevadet (loe: kohamänge - M.T.) silmas pidades vaatame, kas ta on meile hea täiendus.“

Robert Arrak (sinises) on Helsingi Jokerite U20 meeskonna võtmemängija. (Helsingi Jokerit)

Arraku sõnul on treener Arvonen temaga siiani rahul. "Ütles, et pean rohkem oma oskusi näitama. Tase on päris kõva, esimestes trennides oli natukene raske."

KHLi meeskonna trennis Arrak (veel) osalenud pole, kuid Kiekko-Vantaaski on korralik tase, sest seal mängivad mitmed mehed, kel leping Jokeritega. „Sinna meeskonda on päris raske pääseda. Neil on hea võistkond, paljud head mängijad mängivad esiliigas,“ märgib ta.

KHLi naudib Arrak tihti tribüünilt: „Näib, et seal on kõva tase. Aga kindlalt ei saa öelda, peaks ise ära proovima.“

USAs talle meeldis, kuid sealsete ülikoolide peale praegu ei mõtle. Äge oleks järgmisel hooajal hoopis mõnes Soome meistriliiga pundis litrit taga ajada. Liigatase on korralik ning elugi mugavam. „Olen siin juba mänginud ja elanud. Soome on nagu minu teine kodu. Pere on samuti siin, seegi aitab natuke,“ lausub noormees, kel soome keel kenasti suus.