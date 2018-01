Eile varahommikul oli Kaia liiga kõvaks pähkliks maailma 26. naisele, slovakitarile Dominika Cibulkovale. 91 minutit kestnud matš lõppes haapsallanna 6:2, 6:2 paremusega, Kanepi oli oma vastasest üle pea igas elemendis. Tema võimsat mängu hinnati kõrgelt sotsiaalmeedias, kus leiti, et tõenäoliselt on Kaia parim naistennisist, kes pole maailma edetabelis kunagi kümne parema hulka jõudnud. Parimaks tulemuseks on 15. positsioon 2012. aasta augustis.

„Tal on praegu ülim enesekindlus,“ kiidab tennisetreener Märten Tamla WTA-edetabeli 79. naist Kanepit. „Lööb tugevalt ja kindlalt ning kasutab oma võimalused ära. Kui ta nii edasi mängib, on ta igaühele raske vastane.“

„Kaia pole kindlasti nende aastate jooksul oma täit potentsiaali välja mänginud,“ sõnas tenniseekspert Margus Uba Õhtulehele. „See tõeline pauk võib veel tulla. Olen nõus väitega, et ta oleks pidanud kümne hulka jõudma, miks mitte isegi viie hulka. Kas just esireketiks – see on midagi väga erilist –, aga ta teab ise ka, et on top 10 materjal, kui ainult tervist jätkuks.“

Tenniseööle lisas veelgi rõõmu turniiriks 32. asetuse saanud Anett Kontaveit (WTA 33.), kes alistas tunnike-paar hiljem edetabeli 46. naise, serblanna Aleksandra Krunici. Ajalooannaalidesse kirjutati numbrid 6:4, 7:5. Kontaveit pallis Kanepiga võrreldes ebaühtlasemalt. Matši algus kuulus konkurendile ning ka teise seti lõpus kippus eestlanna mäng lagunema.

„Kui võidukohustus on väga suur, eelmised turniirid pole läinud sellise stsenaariumi järgi nagu ise oleks lootnud, siis on platsile väga raske minna,“ kommenteeris Uba Kontaveidi sooritus. „Kui avamängus kaotus tuleb, siis pikk Austraaliasse sõit oli sisuliselt mõttetu.

KAHEST KAKS: Esimesest vastasest sai jagu ka Anett Kontaveit. (Robin Roots)

Teame, et Anett on igas matšis võimeline üht perioodi väga hästi mängima. Nüüd oleks vaja, et ta saaks stabiilsemaks ja suudaks mängule varem punkti panna. Teises setis olid ärevad hetked, kuid see oli Anetti õnn, et vastane oli pisike ja nääpsuke. Top 20 mängija oleks võidu endale tirinud. Praegu oli Aneti ülemvõim platsil tuntav.“

Kirss tordil

Teel neljandasse ringi ei seisa Kanepil ees ükski asetatud mängija. Järgmisena pallib Kaia Rio olümpiakulla, puertoricolase Monica Puigiga (WTA 58.), võidu korral ootaks ees kas ungarlanna Timea Babos (WTA 51.) või maailma 39. reket, hispaanlanna Carla Suárez Navarro.

Kontaveidi retk kipub keerulisem olema. Kui ta saab jagu Saksamaa tennisistist Mona Barthelist (WTA 53.), ootab suure tõenäosusega ees Läti superstaar Jelena Ostapenko (WTA 7.).

„Nähes turniiritabelit ja lootes mõlema tüdruku edule, on kuidagi selline tunne, et plikadel on meeles, kui äge võitlus oli Saku suurhallis,“ viitab Uba novembrikuisele sõumängule. „Ma usun, et mõlemad tüdrukud ihkavad väga neljandasse ringi. See oleks tõeline maiuspala, kirss tordil. Kumbki neist ei läinud nii kaugele ainult selleks, et võita üks matš.“

Senised tulemused pole kiita

Kuid hoidkem hobuseid ning ärgem rutakem sündmustest ette. Suure slämmi turniiridest on eestlannadel kõige kehvemini kulgenud just Austraalias. Nii Prantsusmaal, Inglismaal kui ka USAs kahel korral veerandfinaali pääsenud Kanepi on maakera kuklapoolel vaid korra teisest ringist kaugemale jõudnud – 2009. aastal lõppes tema teekond kolmanda vastase juures. Kontaveidile tähendas eilne võit aga oma karjääri parimat tulemust teisel pool maakera. Seni on kahel korral laeks jäänud esimene ring, kord kvalifikatsioon. Millest selline anomaalia? Uba toob välja lihtsad ja loogilised põhjused. Esiteks, uue hooaja algus on ootamatu. Teiseks, Kaia head tulemused on meid lihtsalt ära hellitanud. Tamlal on kolmaski mõte.

„Ühest seletust ei ole, aga võib-olla see, et meie mängijatele meeldib ikka kodus elada ja kodus ettevalmistust teha,“ arutleb ta. „Nad teevad küll enne laagri, aga tippmängijad elavadki soojas kliimas ja on sellega harjunud. Esimeses ringis oli meile sobiv ilm, ainult 20 kraadi sooja.“