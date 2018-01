Eeloleval rallihooajal teeb MM-sarjas lisaks Ott Tänakule kaasa ka teinegi eestlane – Ken Torn, kelle kaardilugejaks Junior WRC sarjas saab Kuldar Sikk.



Eelmisel aastal Eesti meistrivõistluste raames peetud R2 Challenge trofee võitnud Tornile kaasnes tiitliga 30 000-eurone preemiatšekk osalemaks tänavusel aastal MM-sarjas, vahenda ERRi spordiportaal.



"Üks suur kaalukeel oli see, et Junior WRC sõidab täpselt sama programmi järgi, mis suur WRC – kõik samad rajad, samad katsed," selgitas Torn, miks Euroopa meistrivõistlustele eelistati just juunioride meistrivõistluseid.



Järgmise aasta eesmärk on mehel ühene - kindlasti esikoha peale sõitma minna. 24aastase saarlase lõppsihiks on aga WRC-sarjas tegusid tegev teine eestlane: "Lõppeesmärk on Otile (Tänak – toim) järele jõuda," sõnas Torn.