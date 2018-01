Meestest võidutses aasta tagasi Tallinnas Valgevene sõudja Pavel Šurmei, kes suutis vaatamata 40 eluaastale alistada kõik nooremad kolleegid, püstitades lisaks omaealiste 1000 meetri distantsi maailmarekordi 2.42,5. Alfa korraldaja Mihkel Klementsovi sõnul on Šurmei lubanud Tallinna võistlema tulla ka tänavu. „Tippsõudja karjääri lõpetamisele vaatamata on ta egomeetril endiselt üks maailma tugevamaid tegijaid,“ tunnistas Klementsov. „Pärast Alfat õnnestus tal maailmameistrivõistlustel saada absoluutarvestuses teine koht, loomulikult tähendas see ka vanuserühma 40-49 maailmarekordit.“

Alfa 2018 korraldaja Mihkel Klementsovi sõnul on Tallinna saabumas hetke maailma kõige kiirem naine sisesõudmises Olena Burjak Ukrainast. Rio olümpial neljapaadis neljanda koha saanud Burjak võitis eelmisel kevadel sõudeergomeetrite maailmameistrivõistlused. „Sel hooajal on ta veel paremas hoos, püstitas hiljuti ka naiste maailmarekordi 2000 meetri distantsil – 6.22,8,“ ütles Klementsov.

Endiselt on maailmas vaid viis meest, kes ergomeetril on 2000 meetri distantsil alistanud maagilise 5 minuti ja 40 sekundi piiri. Üks nendest on Šurmei. Valgevene veteranile astuvad Tallinnas vastu kõik Eesti sõudetipud ning oodata on ka konkurentsi lähiriikidest.