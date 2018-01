Viimati kuulus Cahill Melbourne City ridadesse, kuid lahkus klubist veidi enam kui kuu aega tagasi. Et tuleval suvel toimub Venemaal MM, tahab Cahill aga mängida, et tal oleks lootust MM-koondisesse jõuda.

1. Austraalia legend Tim Cahill võib naasta Inglismaale. 38aastane poolkaitsja on Austraalia läbi aegade parim jalgpallur ning on riigi koondises 104 mänguga löönud 50 väravat.

Austraalia meedia väidete kohaselt võib Cahill naasta Millwalli. Inglismaa klubisse, kus ta veetis oma profikarjääri esimesed kuus aastat. Liverpool Echo on aga raporteerinud, et Millwall Cahilli vastu kuigi suurt huvi ei tunne. Aga see võib olla vaid suitsukate.

Õhtulehe hinnang: Cahill on ilmselt niiehknaa Austraalia MM-koondise liige, pole vahet, kus ta mängib. Millwalli naasmine oleks küll vutiromantiline samm, ent usume, et Cahill Millwalli ei lähe.

2. Hiina parim klubi Guangzhou Evergrande on huvitatud AS Roma poolkaitsjast Radja Nainggolanist. Belglast on varasemates üleminekuakendes teiste seas paari pandud ka Londoni Chelseaga.

Itaalia meedia andmetel on osapooled läbirääkimisi pidanud, kuid hiinlased pole veel ametlikku pakkumist teinud. Arvatakse, et Nainggolan võib Evergrandega liituda praegu laenulepingu alusel ning suvel ostetakse ta AS Romast lõplikult välja.

Pole mingi ime, et 29aastast keskväljameest üritatakse meelitada suure palganumbriga. Väidetavalt on Evergrande nõus talle aastas maksma ligikaudu 12,5 miljonit eurot.

Radja Nainggolan. (ALBERTO LINGRIA)

Õhtulehe hinnang: Nainggolan Hiina ei lähe. Miks? Sest selles üleminekus pole mingisugust loogikat. Ta on Romas kindel põhimees, teda jahivad Euroopa tipud, Roma võitleb Itaalia kõrgliigas poodiumikoha nimel ning klubi jõudis Meistrite liigas 16 parema hulka. Nainggolanil pole põhjust Romast praegu lahkuda.

3. Newcastle Unitedi peatreener Rafa Benitez on oma sihikud seadnud Pepe Reina suunas. Hispaanlased on varemgi koos töötanud, seda teises Inglismaa klubis Liverpool.

Albionimaa meedia teab rääkida, et Newcastle üritas 35aastast puurivahti hankida juba möödunud suvel, kuid siis ei saanud tehingust asja. Reina kuulub praegu Napoli ridadesse.