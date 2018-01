Venemaa uudisteportaal R-Sport kirjutab, et rahvusvahelisele olümpiakomiteele (ROK) on tehtud ettepanek, mille alusel võiksid meie idanaabrid tuleval kuul algavatel Pyeongchangi talimängudel võistelda Nõukogude Liidu lipu all.

Nimelt määras ROK ulatusliku dopinguskandaali tõttu Venemaa sportlastele olümpiakeelu, küll aga võivad puhtad atleedid võistelda neutraalse lipu all. Samuti ei tohi võistlusvormil olla riigi värvidega ega sümboolikaga seonduvat, lisaks ei mängitaks võidu korral nende rahvushümni.

Nüüd tuldi aga "geniaalsele" ideele, et venelased võiks Lõuna-Koreas kasutada Nõukogude liidu sümboolikat. Sealjuures nii lippu kui ka hümni. Kuigi ROK vaatab avalduse üle, siis suure tõenäosusega huvitav plaan siiski läbi ei lähe.

Venemaa riigiduumasse kuuluv ja spordivaldkonnaga tegelev Dmitri Svištšov teatas, et säärane ettepanek on jabur. Samuti puudub tema arvates igasugune loogiline seletus, miks nende sportlased peaksid olümpial Nõukogude Liidu sümboolikat kasutama.

Pyeongchang talimängude peetakse 9.-25. veebruarini.