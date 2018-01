"Sel hooajal proovime kavalamalt mängida," sõnas Tänak. "Meie taga on suur meeskond. Kõvasti tööd on veel teha, aga auto paistab juba praegu väga kiire. Minu ülesanne on sellega harjuda."

Usutluse alguses tunnistas eestlane, et valis uue meeskonna, sest tahab tulevikus MM-tiitli eest võidelda. Kui mullu läks põhiline aur esimese etapivõidu jahtimisele, siis tänavusest hooajast on põhirõhk üldkokkuvõttel.

Saarlane ütles, et hooaja avastardiks on nüüd ettevalmistused tehtud. Äsja lõppes nelja päevane testiperiood Monte Carlos, kus juba järgmise nädala lõpus esimene etapp sõidetakse.

"Usun, et hooaeg saab olema enam-vähem sama pingeline kui mullu. Võitlus saab olema väga tihe," vaatas Tänak algavale hooajal ette. "Tuleb pidevalt tipus püsida ja võimalusel võidu eest heidelda. Aga tähtis on ka palju punkte koguda."

Kuidas rallimees kogu pika hooaja vastu peab? "Arvan, et see on töö nagu iga teine. Oleme harjunud, et igal aastal tuleb palju rallisid sõita ja masinat testida. Teistega võistlemine on väga huvitav ja sellepärast selle ameti valinud olemegi," vastas Tänak.

