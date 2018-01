Joel tunnistas, et on antud võimaluse üle väga õnnelik ja tänulik, kuid samas on see kahtlemata ka suureks vastutuseks. "See on väga hea väljakutse! Hooaeg tõotab tulla huvitav, sest kaitsta meistritiitlit on alati palju keerulisem kui võita ning peame olema hästi valmis suvel toimuvateks euromängudeks."

Viimased kaks hooaega Flora U21 meeskonda juhendanud Joel Indermittest sai Flora esindusmeeskonna abitreener, seisab Flora kodulehel . Kui novembris selgus, et duubelvõistkonnas võtab peatreeneri ameti üle Ats Sillaste ning Indermitte jääb uute väljakutsete ootele, siis tänaseks on 25aastane Flora kasvandik treeneritöös järgmise sammu teinud.

Kuigi uue treeneriduo näol on tegemist väga noore kooslusega, on nii Jürgen kui Joel klubi tegemistega pikka aega lähedalt seotud olnud.

"Ma arvan, et meie tugevusteks on kindlasti töökus ja detailne asjadele lähenemine. Jürgen on näinud kõrvalt erinevate kogenud treenerite käekäike, mis on andnud talle hea kogemuse ning kuna paljud mängijad on ka minu käe alt duublist esindusse tõusnud, tunnen mängijaid hästi ja usun, et üheskoos suudame luua mängijatele hea keskkonna. Sellele kõigele aitavad kaasa ka Eesti parimad fännid ning klubipoolne toetus," selgitas värske abitreener.

Indermitte lisas, et võistkond on hästi kokku mänginud ning valitseb hea kooslus noorte ja vanemate mängijate vahel, kes kõik on tahtmist täis teha järgmisi samme. "Minu ülesandeks on olla toeks ja abiks peatreenerile ja aidata mängijaid individuaalselt, et nad saaksid oma taset veelgi tõsta."