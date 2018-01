Pärnu Võrkpalliklubi pidi haiguste kiuste täna Pärnu Spordihallis CEV Challenge Cupi 1/8-finaali avamängus vastamisi astuma Belgia klubi Meneni Par-ky'ga. Kodusaalis 820 silmapaari ees kõva lahingu andnud pärnakad pidid tunnistama vastaste 3:1 (25:22, 19:25, 25:19, 25:22) paremust.



Mängupäeva hommikul said pärnakad ühe hea ja ühe halva uudise: nimelt oli Markkus Keelt kimbutanud külmetushaigus piisavalt taandunud, et lubada haigusest räsitud sidemees ikkagi väljakule. Negatiivne uudis tuli aga viimastes kohtumistes Pärnu rünnakuvankrit vedanud Taavet Leppiku koha pealt, kes hommikul oksendas ning kõhuviiruse tõttu mängu sootuks vahele pidi jätma.



Esimene geim



Uue saaliga harjuma pidanud belglased andsid Pärnule küll kohe mängu alguses väikese puhvri ette, kuid omalt poolt tegi hooletuid lükkeid ka kodumeeskond, mistõttu esimesele mõtlemisajale mindi Meneni 8:7 eduseisul.



Ka edasises geimis oli Belgia satsil väike edu sees. Igat Pärnu liigutust iseloomustas kaks-sammu-edasi-üks-tagasi efekt. Ehk kui suudeti ilusa punktiga rahvas käima tõmmata, siis punkt hiljem puterdati ise pall jälle kuidagi oma poole peal maha. Teiseks time-out'iks oli Menen ees 16:14.



Kuigi vastaste enda eksimused pallingul lubasid Pärnu veel mängu tagasi (19:19), kuulus geimi lõpp kindlalt belglastele 25:22.



Teine geim



Pärast esimest pikemat pausi jätkasid belglased sealt, kus jäid pooleli, ehk virutasid kohe alustuseks palli Pärnu poolele maha. Seejärel lajatasid veel serviässa järele. Fännide kurvastuseks vaatas tabloolt vastu 2:5 kaotusseis.



Siis algas aga Toms Švansi sõu, kes blokeeris võimsalt vastaste rünnakuürituse ning seejärel ise edukalt tempot mängis. Pärnu sai 8:7 ette. Mängu tagasi saanud suvepealinlased ei lasknud heal hool raugeda ning järgmiseks time-out'iks oli edu juba 16:13.



Selle hoo pealt purjetati lõpuni välja ning teine geim kuulus kodumeeskonnale 25:19.



Kolmas geim



Kui seni oli Pärnu meeskonna rünnakuvankrit vedanud peamiselt keskblokeerijate osakond, siis kolmanda geimi alguses sai oma püssi paukuma ka Kevin Saar, kes neljal rünnakul järjest resultatiivne oli.



8:10 taha jäädes sai Pärnu toetuda omakorda Robert Juchnevici löögikäele, kuid geimi keskel polnud sellest kõigest abi, sest kaitses ei saadud käsi alla vastaste pallidele ning jäädi taha 12:16.



Kuigi vahe saadi veel kahe punkti peale (19:21), ei muutunud Meneni mehed geimi lõpus lohakaks vaid virutasid hoopis pallinguässa ning vormistasid geimi endale 25:19.



Neljas geim

Selg vastu selga olnud suvepealinlased kohe geimi alguses ei murdunud ning pärast seda, kui Markkus Keel taas Toms Švansi keskelt üles leidis, läksid pärnakad esimesele pausie 8:6 eduseisus.



Geimi keskel toimunud pikkadel pallivahetustel soosis vollejumal pigem pärnakaid ning väikese õnne ning koduvile tulemusena pääsesid Avo Keele hoolealused teisele mõtlemisajale 16:13 eduseisust.



Kahjuks sulas Pärnu edu nagu kevadine lumi ning peagi vaatas tabloolt vastu 18:18 viigiseis. Edasi kulgeti punkt-punkti heitluses kuni seisuni 22:22, kui Pärnu eksis oma servil. Väikese edu sisse saanud Menen hoidis sellest kõikide hammastega kinni ning võitis geimi 25:22 ja ühtlasi mängu 3:1.



Pärnu meeskonna resultatiivseim oli täna 16 punkti (rünnak 27st 15 ehk 56%) toonud Robert Juchnevic, temporündaja Toms Švans lisa omalt poolt 15 punkti (rünnak 15st 11 ehk 73%). Vastaste tulemuslikuim oli diagonaalründaja Julien Winkelmuller 24 punktiga (rünnak 28st 22 ehk 58%).



Kordusmäng peetakse 31. jaanuaril Belgias.