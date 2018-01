"Peaksin Ryani saavutuste üle olema uhke. Kõige õnnelikum isa maailmas - aga mul on hoopis häbi," teatas ta. "Ta hoolib vaid iseendast. Tema jaoks on kõige tähtsam oma TV-sõu ja Manchesteris uhkete hotellide avamine. Kui ma teda telekast näen, vahetan kohe kanalit. Kogu perekond teeb nii."

Wilson on kindel, et Giggs pole Walesi etteotsa õige mees. "Rahvuskoondise eesotsas peaks olema keegi, keda austatakse ja kellele vaadatakse alt üles," arvas ta. "Mul tulevad pisarad silma, kui mõtlen, et ta on minu poeg, aga perekonnas ei austa teda keegi."