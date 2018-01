Täna õhtul pidas Robert Rooba koduklubi Jyväskylä JYP jäähoki Meistrite liiga poolfinaali korduskohtumise tšehhide Trineci vastu. Karistusvisetega lõppenud lahingu tulemusel pääses finaali JYP!

Kohtumist alustasid teravamalt kodus mänginud tšehhid, avavärava löömiseks kulus neil veidi enam kui kaks minutit. See äratas aga ka JYPi üles ning avakolmandiku keskpaigaks särasid tablool juba viiginumbrid. Enne esimesele pausile minekut õnnestus Rooba klubil veel 2:1 ettegi pääseda.

Teine kolmandik algas identselt esimesega. Trinec näitas teravamat minekut ning viis minutit hiljem oli tablool taas viik. Võõrustajad jätkasid survet, kuid häid šansse ära ei kasutatud. See tähendas, et kahe mängu kokkuvõttes oli JYPil otsustava vaatuse eel kaheväravaline edu.