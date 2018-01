Jyväskylä JYP meeskonnaga kahe mängu kokkuvõttes Tšehhi klubi Trineci Ocelari alistanud ja jäähoki Meistrite liiga finaali jõudnud Robert Rooba on meeskonna saavutuse üle mõistagi ülirõõmus, ise tahtnuks ta 11 jääminutist küll veidi enamat.

"Tore olnuks eriti kohtumises lõpus rohkem mängida, aga loomulikult on tähtsaim, et võistkond võitis!" hüüatas Rooba Õhtulehele antud telefoniintervjuus. "See oli väga-väga raske mäng, sattusime suure surve alla ja raskesse seisu, lisaks mängisime vastase koduväljakul. Ent suutsime välja ronida ja bullitiseerias võita."

Nädal varem kodus peetud avamängu 4:2 võitnud JYP jäi täna taha 0:1, pääses seejärel ette 2:1 ehk juhtis kokkuvõttes kolme väravaga, kuid jäi viimase kolmandiku keskpaigaks 2:4 taha. Selle tulemusega mäng lõppeski, võitjat ei selgitanud ka lisaaeg.

Kas JYPi mängijad arvasid kokkuvõtte kolmeväravalises eduseisus, et mäng on tehtud? "Võidu peale ei saanud mõelda. Vastane pani ses seisus kõik jõu rünnakule, neil on palju häid mängijaid, kes suudavad teha häid sooritusi. Oleksime pidanud ise aktiivsemalt mängima ja rohkem ründama. Ent niipea, kui saabus seis 4:2, muutus ka mäng lõpuni võrdseks," kommenteeris Rooba.

Isiklikust panusest rääkides märkis noor eesti mees, et avakolmandik möödus hästi, kuid teisel kolmandikul said tema klubikaaslased mitu kaheminutilist karistust, tema vähemuses jääl ei käi ning edaspidi mängu sekkudes polnud enam parimat energiat.