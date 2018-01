Norralaste meediakanal NRK teatab, et 43aastane legendaarne laskesuusataja Ole Einar Björdalen võib ikkagi Pyeongchangi olümpiale pääseda.

Eile tuli teade, et Björndalen ei mahu veebruaris algaval taliolümpial Norra laskesuusakoondisesse, sest tema tulemused pole piisavalt head. Vanameister oli mõistagi pettunud, kuid leppis olukorraga.

Nüüd on tekkinud aga võimalus, et mees pääseb ikkagi oma viimastele mängudele. Nimelt võib Rahvusvaheline Olümpiakomitee (IOC) pakkuda Björdaleni võimaluse eriloa alusel siiski osaleda.

"See oleks väga ilus žest. Ta on sprindis valitsev meister, nii et miks mitte ei võiks ta seal võimalust saada," sõnas Norra laskesuusakoondise treener Siegfried Mazet.

Ta lisab, et MMide puhul kehtib reegel, et valitsev meister saab järgnevale võistlusele vaba pääsme. Kui seda rakendataks ka olümpial, olekski Björndalen naksti Pyeongchangis kohal.