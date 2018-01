Sealt edasi kulges aga kohtumine Himki taktikepi all. Lõpu eel suudeti eduseis kahekohaliseks kasvatada ja sellest piisas, et võidupunktid ära võtta. Viimase veerandaja võitsid moskvalased 27:16.

Venemaa tippklubi jaoks ei alanud kohtumine kuigi hästi, kui avaveerand kaotati seitsme punktiga ning pikaks pausiks ei suudetud samuti vahet tasa mängida. Kolmandal neljandikul saadi aga üha paremini mängu sisse ning otsustava vaatuse eel oli Crvena Zvezda edu sulanud vaid kahele.

Play-off´i koha eest võitlevale Himkile oli tänane võit väga oluline, sest serblased on nende otsesed konkurendid. Nüüd on Georgios Bartzokase meeskonnal kirjas 10 võitu ja 8 kaotust, millega püsitakse 7. kohal. Crvena Zvezda saldo on 7-11, positsioon 11.