Pärnu võrkpallimeeskond vandus täna kodusaalis CEV Challenge Cup 1/8-finaali avamängus 3:1 (25:22, 19:25, 25:19, 25:22) alla Belgia satsile Meneni Par-ky. Kui enne kohtumist oli õhus kartus, et vastased võivad liiga kõvast puust olla, siis peatreener Avo Keele hinnangul oli teisel pool võrku täiesti mängitav vastane.



Esimesed kaks geimi omavahel poolitanud meeskondadest sai kolmandas geimis paremini minema Menen, kes võitis geimi 25:19. Neljas geim tundus vastupidiselt jälle pärnakatele minevat, kuni...



Eduseisus 18:14 tegi Pärnu kolm viga järjest (sealjuures lõi Kevin Saar tühja võrgu pealt auti) ning taas mängu tagasi lastud Menen enam teist korda küsida ei lasknud, võttes geimivõidu 25:22 ning kogu mängu 3:1.



"Nii valel ajal ja vales kohas tulid need eksimused täna, ikka nii hapul ajal," sõnas Keel pärast mängu. "Olgugi, et geimi lõpus lõime ka häid serve, siis vastane sai ikka, kas käe alla või tõi kukkumise pealt rasked pallid ära. Õnnefaktor mängis täna nende kasuks."



Korduskohtumises peab Pärnu nüüd vastased alistama esmalt kas 3:0 või 3:1 ning seejärel olema parem ka kuldses geimis, kuid Keele hinnangul pole tegemist ulmelise ülesandega.



"Tänase põhjal küll sellist tunnet pole, et korduskohtumises meil ühtegi võimalust poleks. Selge on see, et kodusaalis on neil eelis ning ka madal lagi osutub seal meie jaoks tülikaks, sest kaitsemängult me just osavnäpud pole, kuid ülesanne pole sugugi mitte võimatu. Suurt vahet kahe meeskonna vahel pole," arvas peatreener.



Lisaks loodab juhendaja, et kahe nädala pärast on Pärnul juures lisakäik. Täna jäi kõhuviiruse tõttu kohtumisest kõrvale Taavet Leppik, kes öösel haigestus. Tema asemel algkoosseisu lükatud Robert Juchnevic tegi ründes korraliku partii, tõustes meeskonna resultatiivseimaks 16 punktiga, kuid tänu sellele oli Keelel kodumängus üks kaart pakis vähem. "Vangerdamisruumi sellega on," tõdes loots ise.