Margaret Court (75). Aegade edukaim tennisist, 24 Suure slämmi tiitlit, homofoob, vaimulik. Billie Jean King (74), legendaarne USA tennisist, 11 Suure slämmi võitu, lesbi, soolise võrdsuse valvekoer. Siililegi selge, et juba karjääri ajal üksteisega heidelnud naistel pole liiga keeruline ühisele tüliõunalõunale sattuda.

Margaret Court on vastuoluliste väidete absoluutne spetsialist, täielik tipp nagu ta oli oma armastatud spordialalgi. Juba 1970ndatel sattus ta mõõdukasse skandaali, kui kiitis Lõuna-Aafrika Vabariigi apartheidi. Homoseksualismi ja samasooliste abielude teemal on ta korduvalt arvamust avaldanud. Tema sõnalaviini ette on jäänud nii kunagine tennise superstaar Martina Navratilova kui ka lennufirma Qantas.

Viimasesse suuremasse skandaali sattus ta mullu mais ning Austraalia lahtiste eel tõmmati teema mootorsaena käima. Põhjus lihtne: Court mõistis hukka geipropaganda, võrdles seda Hitleri ja kommunismiga ning viskas verbaalseid nooli transsooliste pihta. Kihama löödud tenniseringkonnast kostus vastu mõtteavaldusi, et Austraalia lahtiste üks suuremaid platse – Margaret Courti väljak – tuleks ümber nimetada.

Ajapikku jäi skandaal soiku, kuniks omal ajal naistetennise professionaliseerumise eest võidelnud Billie Jean King tänavuse aasta esimese Suure slämmi turniiri eel austraallanna sõnu meelde tuletas.