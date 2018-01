Milliseks kujuneb Eesti sisekergejõustikuhooaeg, mis on juba vaikselt alanud? Õhtulehe luureandmed näitavad, et taas astub peaosatäitjana areenile mitmekülgne Ksenija Balta.

Mullu EMil kaugushüppes viiendaks tulnud Baltal on märtsi alguses Birminghamis peetava MMi norm 6.76 täidetud ja ta saab rahulikult etteasteks valmistuda. Treener Andrei Nazarovi kinnitusel on harjutamine sujunud tõrgeteta.

Detsembris timmis Balta vormi Tenerifel, seltsiks lätlannast mitmevõistleja Laura Ikauniece-Admidina. „Panime naelikud jalga ja hakkasime kiirust tegema,“ räägib Nazarov seitsme päeva pikkusest Hispaania laagrist.

Esimese selgema pildi Balta treenitusest saame 24. jaanuaril, kui ta osaleb Tartus Martin Kutmani memoriaalil sprindis. „Pigem on see treeningvõistlus. Ei saa öelda, et Ksenija läheb sinna rekordit jooksma,“ lausub Nazarov.