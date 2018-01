Eesti hokikoondislase Robert Rooba osalemine Meistrite liigas ja seal finaali jõudmine langesid meeldivalt hästi kokku ERRi omandatud jäähokipaketiga – tänu sellelegi saidki Eesti fännid hea võimaluse näha oma mehe mänge otsepildis.

Kui palju tuli selle eest maksta ja kui palju on Rooba koduklubi Jyväskylä JYPi mängudel olnud vaatajaid? Nädal tagasi peetud poolfinaali esimese mängu ajal vaatas ETV2 kanalilt mängu 5000 inimest, lisaks poolteist tuhat ERRi spordiportaali kaudu. Eilse teise poolfinaalkohtumise vaatajaarvu saab ERRi sporditoimetuse juht Rivo Saarna teada täna lõunaks.

Millise summa eest ERR Meistrite liiga näitamise õiguse sai, ei soovinud Saarna avaldada. Tema sõnul on tegemist tervikliku jäähokipaketi ühe ja soodsa osaga. „Paketi olulisim osa on tugevaima grupi MM-turniir, mille fookus on suunatud kanalile ETV+ - otsisime sellele jalgpalli kõrvale teist head vene vaatajat huvitavat spordivõistlust. Kokku kanname erinevatel kanalitel üle rohkem kui pooled MMi mängud, üle 30,“ alustas Saarna.

„Teise tähtsa osana kuuluvad paketti Eesti koondise viis mängu MMi esimeses divisjonis. Koos nende kahe suure turniiriga saime Meistrite liiga ja Spengler Cupi – seal näitame finaali – õigused. Esialgse plaani kohaselt pidime Meistrite liigast näitama poolfinaali ja finaali ETV+ kanalil, ent tänu Rooba koduklubi edasipääsule saime võimaluse näidata Jyväskylä mänge ETV2 kanalil,“ lisas rahvusringhäälingu spordiboss rahulolevalt.