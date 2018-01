Pärnu võrkpalliklubi pidi CEV Challenge Cupi 1/8-finaali avamängus tunnistama Belgia klubi Meneni Par-ky 3:1 (25:22, 19:25, 25:19, 25:22) paremust. Sellest hoolimata pole pärnakad püssi põõsasse visanud ning kordusmängu eel ollakse jätkuvalt arvamusel, et tegemist on täiesti puretava pähkliga.

Keel nõustus, et nii-öelda mängumeeste punktidel tulnud vead osutusid eriti valusaks. „Õnnemoodi asja oli neil lõpus,“ sõnas juhendaja. „Meie mehed olid rünnakul tublid, aga need eksimused tulid nii valel ajal. Võib öelda, et rutiinne pingetaluvus sai võitu, täna oli lihtsalt niisugune päev.“

1:3 allajäämine tähendab, et edasi pääsemiseks tuleb pärnakatel Belgias teenida esmalt 3:0 või 3:1 võit ning seejärel olla parem ka kuldses geimis. Keerulisena tunduv ülesanne pole juhendaja sõnul ometi võimatu. „Ma ei ütleks, et me nii palju kehvemad oleks, et midagi tulla ei võiks,“ jäi Keel jaanuarikuu viimasel päeval peetava kordusmatši eel optimistlikuks.