See võib olla mängijale suur hoop, sest ründaja soovis väga taasliituda oma endise juhendaja Pep Guardiolaga. Ent City pole jaanuaris nõus mehe eest üle 20 miljoni naela maksma, sest tuleval suvel on Sanchez ju tasuta saadaval.

Manchester United, Londoni Chelsea ja Liverpool on aga kõik väidetavalt nõus palluri eest üle 20 miljoni naela maksma. Enim pasundatakse just ManU huvist, kes on nõus vastupidises suunas teele saatma armeenlast Henrih Mhitarjani.

Õhtulehe hinnang: Sanchezest huvituvad kõik Inglismaa tipud, aga enim on räägitud just ManUst. Kas ta sinna jaanuaris ka läheb? Raske öelda, sest alates jaanuari esimesest päevast on pasundatud, et Sanchez lahkub kohe-kohe Arsenalist.

Viimased kuulujutud räägivad, et Sanchez läheb ManUsse vaid vahetustehinguna Mhitarjani vastu. Armeenlase agent Mino Raiola on aga öelnud, et kokkulepe Arsenaliga on väga kaugel.

Mürki me võtta ei julge, küll aga kaldume arvama, et Sanchez jaanuaris Arsenalist ei lahku. Kogu trall on lihtsalt võtnud nii kaua, et tšiillase jäämine suveni tundub üha loogilisem.

2. Madridi Real on nõus Cristiano Ronaldot maha müüma. Kui paar päeva tagasi kirjutasime, et Real võib kaaluda Ronaldo ja Neymari sisulist vahetustehingut, siis nüüd räägitakse, et portugallane võib ükskõik kuhu lahkuda.

Cristiano Ronaldo. (JAVIER BARBANCHO)

Väidetavalt on Ronaldo rahulolematu, sest Real pole pakkunud talle uut lepingut, kuigi klubi on seda lubanud.

Õhtulehe hinnang: Meie jaoks on see pullis*tt. Ta võib ju olla õnnetu, aga Ronaldo ei lähe jaanuaris kuhugi ning Reali jaoks sedavõrd legendaarne mängumees ei pruugigi kunagi klubist lahkuda!

3. Liverpool huvitub AC Milani ründavast poolkaitsjast Susost. 24aastane hispaanlane on varemgi Ragnar Klavani koduklubis mänginud ning alustas just seal oma profikarjääri.

Mullu Hispaania koondises debüteerinud Suso eest on Liverpool väidetavalt teinud ka suisa 80 miljoni euro suuruse pakkumise, mille Milan tagasi lükkas. Samuti olla itaallased öelnud, et nemad Susot maha müüa ei taha.

Õhtulehe hinnang: Suso siirdumine Liverpooli praegu tundub ülimalt ebatõenäoline. Õigemini, mis ebatõenäoline - seda ei juhtu!