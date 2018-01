Austraalia lahtiste tennisemeistrivõistluste teises ringis alistas maailma edetabelis 33. kohta hoidev Anett Kontaveit 6:3, 4:6, 6:3 sakslanna Mona Bartheli (WTA 53.).

Avasetis 0:2 kaotusseisu jäänud noor eestlanna sai ajapikku oma mängu käima ning võitis esimese seti 6:3. Tasavägise teise seti suutis sakslanna lõpuks numbritega 6:4 oma kasuks kallutada. Otsustavas setis oli Kontaveit taas väga kõrgel tasemel, tasuks pääs kolmandasse ringi.

Kontaveidi arvele jäi täna kuus ässa ja üheksa topeltviga, 12 murdepallist realiseeris ta viis.

Kolmandas ringis kohtub Kontaveit lätlanna Jelena Ostapenkoga (WTA 7.), kes mullu võitis Prantsusmaa lahtised meistrivõistlused. Kui ka seal peaks eestlannat edu saatma, võib ta neljandas ringis vastamisi minna Kaia Kanepiga. Seda muidugi juhul, kui Haapsalus sündinud Kanepi nii kaugele peaks jõudma.

