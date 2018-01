Kaia Kanepi ja Anett Kontaveit jõudsid Austraalia lahtistel tennisemeistrivõistlustel üksikmängus kolmandasse ringi, mis toob kaasa ka kopsaka auhinnaraha.

Ainuüksi avaringi pääsemisega teenisid mõlemad naised 60 000 Austraalia dollarit, kuid tänaseks on see summa juba enam kui kahekordistunud. Kolmandasse ringi jõudmisega on nii Kanepi kui Kontaveit kindlustanud 142 500 dollari suuruse tšeki. Kui ka järgmises ringis peaks meie sportlasi edu saatma, teeniks mõlemad naised 240 000 dollarit.

Austraalia lahtiste auhinnad: