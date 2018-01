„Mina teen enda asja ja Kaia enda asja,“ lausus ta. „See on Eesti tennisele super. Mul on sesmõttes hea meel, et meie riik on nii pisike, et kaks mängijat kolmandas ringis on väga kõva asi.“

Mulluse aasta esimene pool oli Anetil väga võimas, ajapikku hoog rauges ning aasta lõpus kasutati meedias järjest rohkem sõna mõõn. Kas see on tänaseks ületatud?



„Eelmine aasta oli eelmine aasta,“ tõdes ta. „Ma ei arvanudki, et ma see aasta samamoodi jätkan. Brisbane turniiril oli väga hea mäng ja järgmises mängus vastane (Aliaksandra Sasnovitš) mängis tõesti uskumatult hästi ja jõudis ka finaali. Sydney turniiril ei tundnud ma end hästi, olin väljakul pooleldi ümber kukkumas. Selliseid asju tuleb alati ette. Olen võtnud mäng-mängu kaupa ja ei leia, et see aasta mõõn oleks. Tunnen end okeilt, võtan rahulikult. Praegu on hästi läinud.“