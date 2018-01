Itaalia tenniseajakirjanik Diego Barbani püüdis Austraalia lahtiste meistrivõistluste teise ringi matši järel kinni Anett Kontaveidi ja palus eestlannal meenutada novembris Saku Suurhallis toimunud matši Kaia Kanepiga.

"See oli hullumeelne! See oli nii hea, atmosfäär oli absoluutselt hullumeelne," rääkis eestlanna rõõmsameelselt. "Olin sel ajal endiselt puhkuserežiimil, isegi hooajaks ettevalmistamine polnud veel alanud." Kontaveit selgitas, et tegemist oli näidismatšiga ning tennisistid polnud tippvormis.

"Kokkuvõttes oli see väga lõbus. Võitlesime kõvasti ja matš kestis lõpuks umbes kaks tundi. Rahvas läks hulluks. Tavaliselt korraldatakse seal hallis konsterte. Lihtsalt pöörane, kui palju inimesi meid vaatama tuli. Ausõna, ma olin šokis!"