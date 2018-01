Rahvusvaheline autospordiliit FIA määras uueks ralli alarühma direktoriks belglase Yves Mattoni, kes võtab ameti üle soomlaselt Jarmo Mahonenilt.

Matton on aastaid juhtinud Citroeni rallitiimi, kus tema asendajaks saab Pierre Budar."Olen väga tänulik FIAle, et nad mind sellele positsioonile usaldasid," sõnas Matton. "Olen autospordivaldkonnas käinud läbi kõik tasandid ja olnud ühe edukaima autotootja liige tema hiilgeaegadel. Sellegipoolest on praegune tunnustus minu jaoks eriline."

FIA president Jean Todt lisas, et uue rallidirektori kogemustepagas peaks spordialal aitama uuele tasemele tõusta.

Mattoni kapist leiab ka ühe luukere. Kuigi dopinguskandaale kohtab rallispordis haruharva, siis õnnestus just Mattonil eelmisel aastal positiivne dopinguproov anda. Tõi tegi kaasa Condrozi rallil ja testimise järel leiti mehe kehast vererõhku kontrolliva ravimi Preteraxi kasutamise jälgi.

Matton tegi dopinguküttidega igakülgset koostööd ja lõpuks määrati talle kaheaastane võistluskeeld.