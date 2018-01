Septembrikuus Uus-Meremaal raske põlvetrauma saanud freestyle-suusataja Kelly Sildaru jutustas veebiportaalile Action Sports Connection, kuidas tal hetkel käbarad käivad.

"Paremaks läheb," sõnas 15aastane talent. "Olin kuus nädalat Salzburgis taastusravil. Ma ei jõua ära oodata, et saaksin taas suuskadele ja loodetavasti juhtub see varsti. Olen hetkel Eestis ja igatsen väga suuskadel olemist. Teen viiel päeval nädalas jõutrenne ja veedan jõusaalis väga palju aega. Füsioterapeudi juures käin kord või paar nädalas."

Kuigi Kelly kipub suuskadele, võtab ta olukorda rahulikult ning kiirustama ei hakka. Seepärast jääb vahele ka veebruarikuine taliolümpia.

"Olümpia toimub ainult viis-kuus kuud pärast operatsiooni ja see on veidi liiga vara," tõdes ta. "Minu eesmärk on saada 100% terveks ning siis uuesti võistelda."

Võistlemise ajal Sildaru pinget ei tunne, tema jaoks on see puhas lõbu! Ta naudib mõlemat freestyle-suusatamise distsipliini ehk nii pargi- kui ka rennisõitu. Oma eeskujudena nimetab ta Candide Thovex'it, James Woodsi ja oma väikevenda Henryt.