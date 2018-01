Sügisel reieluukaela stressmõra diagnoosi saanud koondislane Meril Beilmann (22) oli vigastuse tõttu sunnitud hooaja alguse vahele jätma ning keskenduma taastusravile. Nüüdseks on protsess jõudnud faasi, mil sportlasel on lubatud võistlusradadele naasta. Esimese kontrollvõistluse tegi Beilmann möödunud nädalavahetusel IBU karikasarjas, kus saavutas sprindivõistlusel karjääri kõrgeima, 17. koha.

Beilmann tunneb end hästi ning on rahul, et saab jälle vaikselt hakata töötama selle suunas, et taas maksimaalset sooritust teha. “Paranemine on läinud hästi ja suhteliselt ootuspäraselt. Kuna me sel korral (eelmisel aastal oli sama murd teisel jalal – toim) saime jälile väga kiiresti, siis ei olnud kahju nii ulatuslik. Sellest tulenevalt on ka paranemisperiood lühem olnud,” räägib Beilmann biathlon.ee vahendusel.

Vigastusest sai neiu teada novembris ning sellest ajast on ta tegelenud aktiivselt taastusraviga, kuid samas on ta stabiilselt ka oma vormi hoidnud. “Kuna ma treeninguid lõpetama ei pidanud, siis füüsilises mõttes ma kindlasti ettevalmistushooajal saavutanud vormi kaotanud ei ole. Kuigi suuskadele sain alles detsembri lõpus, siis teisi treeninguid, mis jalale koormust ei andnud, võisin teha stabiilselt kogu aeg. Nii näiteks kuulusid treeningplaani ujumine, rattasõit, anti gravity lint, jõusaal. Kogu taastumisprotsessi juures oli oluline, et pean ennast kuulama ja enesetunnet jälgima. See reegel kehtib ka nüüd, mil saan tagasi võistlema,” selgitab Beilmann.