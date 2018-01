Eesti meeste jalgpallikoondise aasta esimene kodumäng toimub 30. mail kell 19 Rakvere linnastaadionil, kui Balti turniiri avamängus minnakse vastamisi Leeduga.



Tegemist on esimese korraga, kui Eesti meeste koondis mängib Rakveres. 2012. aastal toimusid Lääne-Virumaa keskuses kuni 19-aastaste noormeeste Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri alagrupimatšid ning seal on oma kohtumisi pidanud ka erinevad noortekoondised ja naiste koondis.



Rakvere linnavolikogu aseesimehel ja spordikomisjoni juhil Aleksandr Holstil on hea meel, et linnal on võimalus sellisest sündmusest osa saada.



„Eesti vabariigi 100. sünnipäeval on Rakverel suur au võõrustada Eesti jalgpallikoondist ja seda niivõrd ajaloolise võistluse kui Balti turniiri raames. Oleme kindlad, et sellest tuleb käimasoleva aasta üks olulisemaid sündmusi meie linnas ja on äärmiselt positiivne, et kui otsustati see mäng pidada väljaspool Tallinna, osutus valituks just Rakvere linn,” lausus Holst.

Jalgpalliliidu presidendi Aivar Pohlaku sõnul on tähtis, et koondise tasemel jalgpall jõuaks Tallinnast väljapoole.



„Kõigepealt suur aitäh Rakvere linnale, kes meid võõrustab. Alaliidu jaoks on oluline, et koondise mänguga kaasas käivast emotsioonist ja muudest tähendustest saaksid vahetult osa ka väljaspool pealinna elavad fännid. Oleme saanud pealtvaatajatelt tagasisidet, et huvi näha koondist mängimas teistes linnades on suur. Mõistagi on mängu Tallinnast välja viimise eelduseks ka kvaliteetsed tingimused, mida Rakvere linn ja staadion pakuvad,” ütles Pohlak.



Varasemalt on Kalevipojad kodumänge Tallinnast eemal peetud seitsmes erinevas Eesti linnas: Pärnus (1993, 1999, 2016), Narvas (1996), Viljandis (1997, 1998), Kuressaares (1997, 1998, 2000, 2001, 2002, 2008), Tartus (1997, 2012), Valgas (1998, 2003) ja Kohtla-Järvel (1998).