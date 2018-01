Austraalia lahtistel tennisemeistrivõistlustel on meie naistennisistid Anett Kontaveit ja Kaia Kanepi mõlemad jõudnud kolmandasse ringi. Õhtuleht heitis pilgu peale meie valgepallurite järgmistele vastastele.



Anett Kontaveit alistas avaringis serblanna Aleksandra Krunici (WTA 46.) 6:4, 7:5, mis tõi talle teises ringis vastaseks maailma 53. reketi Mona Bartheli. Austraalia päikese all suutis oma paremuse maksma panna just Kontaveit, kes alistas sakslasest rivaali 6:3, 4:6, 6:3.



Kolmandas ringis ootab teda ees meie lõunanaaber Jelena Ostapenko (WTA 7.). WTA-turniiridel on tennisepiigad omavahel kohtunud varem vaid korra, kolme aasta ees Ilkley turniiril jäi 6:1, 6:2 tulemusega peale Kontaveit. Ometi on enne seda mängitud ka ITF-turniiridel ja näiteks 2013. aastal Tallinnas toimunud võistlusel alistas lätlanna finaalis just Kontaveidi 2:6, 7:5 (0).



Praegu maailma edetabelis seitsmendat kohta hoidva Ostapenko oli särav ka noorteklassidel. 2014. aastal võitis ta Wimbledoni noorteturniiri ning hoidis septembris juunioride maailma edetabelis teist kohta, teenides ka Läti aasta noorsportlase auhinna.



Oma lühikese profikarjääri jooksul on 20aastane lätlanna mänginud viies WTA-finaalis, millest võitnud kaks. Ostapenko karjääri uhkeim saavutus on kindlasti 2017. aasta Roland-Garros' tiitel, kui ta alistas finaalis turniiriks kolmanda asetuse teeninud Simona Halepi 4:6, 6:4, 6:3.



Imelise aasta tõttu ka Läti aasta naisspotlaseks valitud Ostapenko osales enne Austraalia lahtisi, kus ta parimaks tulemuseks ongi kolmas ring, ka Sydnes toimunud WTA-turniiril, kus tunnistas avaringis venelanna Jekaterina Makarova 7:6 (3), 6:1 paremust. Samamoodi, pärast esimest kohtumist, pidi ta kohvrid pakkima ka Hiinas Shenzhenis toimunud turniiril.



Kaia Kanepi teekond maakera kuklapoolel on kulgenud veidi lihtsamalt. Avaringis maailma 26. numbrist Dominika Cibulkovast 6:2, 6:2 jagu saanud haapsallanna oli täna varahommikul 6:4, 6:3 parem Rio olümpiavõitjast Monica Puigist (WTA 58.).



Kolmandas ringis tuleb eestlanna vastaseks hispaanlanna Carla Suarez Navarro (WTA 39.).



Omavahel on Kanepi ja 29aastane Navarro kohtunud lausa üheksal korral. Esmakordselt 2009. aastal Wimbledoni avaringis vastamisi läinud tennisistide omavaheliste matšide suhe on 5-4 eestlanna kasuks.



Viimati läksid valgepallurid vastamisi 2014. aastal: Brisbane'is (6:2, 6:2) ja US Openil (7:5, 6:0) jäi peale Kanepi, kuid ühe võidu noppis ka hispaanlanna, kes oli Kanepist parem Miami turniiril (6:2; 6:1).



2003. aastal profimaailma sukeldunud Navarro on võitnud karjääri jooksul kaks WTA-turniiri üksikmängus ning triumfeerinud kolmel korral ka paarismängus. Karjääri tipphetkel võis hispaanlanna leida maailma edetabelis kuuendalt kohalt. Austraalia lahtistel on Navarro parimaks tulemuseks veerandfinaal.



Enne Austraalia lahtisi pallis Navarro nii Brisbane'i kui ka Sydney turniiril, kuid langes mõlemal puhul konkurentsist juba avaringis.