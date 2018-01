Tänavuse hooaja eel on Ott Tänak pidanud vasakule ja paremala jagama selgitusi, miks ta M-Spordi meeskonna Toyota vastu vahetas. Viimati uuris saarlaselt põneva teema kohta Motorsport News.



Tänak tunnistas Briti väljaandele, et pärast kuut aastat M-Spordis said määravaks Toyota meeskonna rikkalikud võimalused, mis annavad talle parima võimaluse MM-tiitli pärast võidelda.



Kuigi paljud seda ei usu, sõnab eestlane, et mingit palgasõda tema pärast ei käinud: "Mina otsisin lihtsalt võimalust tiitli pärast võidelda. Toyota näitas juba debüüthooajal, et neil on hea minek ja neis on väga palju potentsiaali. See oli üks asi."



"M-Spordis oli meil küll väga hea meeskond ja koostöö Sebastieniga [Ogier] sujus meil väga hästi, kuid nii mõnigi kord sai määravaks tiimi piiratud eelarve, mistõttu minu autot, võrreldes Sebastieni masinaga, nii palju arendada ei saanud. Olin terve aasta teine number ja tuleviku mõttes polnud see piisav, et tiitli pärast võidu sõita," sõnas Tänak.



Nii lõigi saarlane kaheks aastaks käed Toyotaga ning praegu, nädal enne Monte Carlo ralli algust, on mees tiimivahetusega endiselt rahul. "Loomulikult on autod erinevad," lausus masinat kokku neli päeva testinud Tänak. "Kuid ühtegi negatiivset asja ma välja tuua ei oska, mõlemad on head."



"Auto on lihtsalt teisiti üles ehitatud ja seetõttu käitub ka rajal teistmoodi. Loomulikult on Toyota võimeline Monte Carlos võitma, kuid see ei pruugi olla kohe kõige targem otsus, riski piiril sõita. Minu eesmärgiks on auto heal kohal finišisse tuua ning masinat tundma õppida. Pärast seda hakkame gaasipedaali tallama, Rootsi sobib minule ja masinale palju paremini," rääkis eestlane.