Pikki aastaid Pärnu JK naiskonna peatreeneriks olnud Jüri Saar pani täna lahkhelide tõttu oma ameti maha. Viimasel kaheksal hooajal jalgpallis Eesti meistriks tulnud loots vaatab tagasi ligi veerandsajale aastale positiivselt: "Mul on öelda palju tänusõnu, nii klubile kui ka tüdrukutele."



"Kui vaatan tagasi, näen väga kihvti ja väga head aega. Olen varemgi öelnud, et see aeg, mil minu töö lõpeb, tuleb üha ligemale," tõdes ta.



Saar kuulus 1989. aastal PJK asutajate sekka ja töötas nii noormeeste, neidude kui ka naistega. Just viimases valdkonnas saavutas tema juhendatav naiskond kõik - 13 meistritiitlit, karikavõidud, superkarikavõidud, edu Balti liigas ja eurosarjas, ligi veerandsada aastat hooajaeelse AS Savi auhinnaturniiri korraldamine, kus on osalenud lähiriikide tippklubid. Saar ise pidas aastaid ka Eesti naiste koondise peatreeneri ametit.



"Klubi inimestega oleme teinud palju häid asju ja saavutanud palju. Nii poiste, tüdrukute kui ka naiste jalgpallis. Pärnu JK jälg Eesti jalgpallis on aastate jooksul olnud tuntav ja eriti naiste jalgpallis," märkis Saar.



"Naiste jalgpalli eduks oli tarvis klubi toetust, rahalist abi ja usku, mängijate maksimaalset pingutust. See protsess algas ju nullist ja nii mõnigi on küsinud, miks oma energiat üldse raisata naiste jalgpallile. Aga nägin perspektiivi, oma tütar mängis, nii see hakkas kulgema. Oli tarvis murda tabusid - miks üldse minna eurosarja, kui see on kulukas ja saame suured kaotused? Algusaastad olidki rasked, saimegi suured kaotused. Tänu klubi panusele saime areneda - talvised laagrid, sõidud, kõik muud," meenutas kogenud juhendaja.



Jüri Saar näeb ka mitut probleemi: "Meil on PJK tüdrukute jalgpallis auk, mis jättis sügava jälje arengusse. See on põhjus, miks olime sunnitud naiskonna komplekteerimisel vaatama ka teiste klubide poole. Samas tean, et võistkond, koos mõne täiendusega, on ka praegu võimeline mängima kulla peale. Soovin neile edu ja uuele treenerile töökust ja kannatlikkust."



Saar selgitas, et naiste jalgpallis on oluline osata probleemid selgeks rääkida. Kuidas ta sellega ise aastate jooksul hakkama sai? "Võib-olla on mul lihtsalt vedanud, et juhtusid kõrvale sellised inimesed, kellega sai asju ajada. Meil on olnud positiivsed liidrid, kes on aidanud - eelmine kapten Gerlin Naisson, keda kutsume siiani "kapuks".



Samamoodi Anastassia Morkovkina, kes on olnud nii mänguliselt kui ka muus mõttes liider, käimatõmbaja. Tahaksin ära märkida kogu võistkonna tuumiku, kes on väga pikalt koos mänginud. Treeneritest on väga olulist rolli täitnud Risto Kranberg, Allan Soomets ja Jüri Talu, füsioterapeudid Valdo Järvekülg ja Kristiina Lind, kes on mind väga palju aidanud ja toetanud. Üksinda ei tee midagi ära, ikka koos võistkonnaga."



Jüri Saar on Eesti Jalgpalli Liidult pälvinud hõbemärgi ja Albert Vollrati nimelise aasta treeneri auhinna.