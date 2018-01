„Mina teen enda asja ja Kaia enda asja,“ lausus Kontaveit pärast oma teist võitu tänavustel Austraalia lahtistel. „See on Eesti tennisele super. Mul on sesmõttes hea meel – meie riik on nii pisike, et kaks mängijat kolmandas ringis on väga kõva asi.“

Kui unustada tõik, et Austraalia kellavöönd võib spordisõprade öörutiini tuhandeks tükiks pilbastada, on tennisehuvilistel käes igati meeldivad ajad. Kaia Kanepi ja Anett Kontaveit pallivad maakera kuklapoolel võimsalt.

„Vastasele ei meeldinud liikuda, üritasin ta liikuma saada,“ kommenteeris kuus ässa servinud Kontaveit, kes sai statistikasse kirja ka üheksa topeltviga.

Kanepil (WTA 79.) kulus oma vastase alistamiseks 80 minutit. Rio olümpiavõitja, maailma edetabeli 58. number Monica Puig läks kohtumist avasetis küll 3:0 ja 4:1 juhtima, kuid seejärel sai haapsallanna oma mängumootori nurruma. Neli serviässa löönud ja kaks topeltviga teinud Kanepi jäi puertoricolase vastu peale 6:4, 6:3.

„Väljakul olid päike ja varjud, palli oli kehv näha ja ma ei saanud alguses kuidagi oma rütmi käima,“ sõnas Kaia. „Üldiselt olen mänguga rahul, tunnen end vabalt ja hästi!“

POLE KEHVEM: Kaia Kanepi on samuti juba kaks vastast alistanud. (AFP/Scanpix)

Läheb uhamiseks

Kolmandas ringis kohtub Kanepi hispaanlanna Carla Suarez Navarroga (WTA 40.) ning Kontaveit maailma seitsmenda reketi, Läti staari Jelena Ostapenkoga. Esimeses paaris kannab favoriidikoormat eestlanna, teises lõunanaaber. Ekspert Margus Uba usub, et kõvakattega plats ning Kaia võimsus peaksid talle võidu tooma. Anetil on aga kindlasti tarvis paremat esimest servi, eile oli tal selle õnnestumisprotsent 56%.

„Tänapäeval on lõviosal naistennisistidel silme ees selge siht: kui on võimalik lüüa, tuleb lüüa kõvasti ja täpselt,“ kommenteeris Uba eesolevat kohtumist. „Väga suur roll on mängus ka selles, milline on teine serv. Ostapenkol on see haavatavam kui Anetil. Eks tuleb hirmus tempokas tagantjoonelt uhamine, kus pallile antakse palju hagu. Kanepi mängus annab tema hagu ja Navarro üritab tõrjuda.“

Kontaveit sõnas, et tema eesmärk on keskenduda ennekõike oma mängule ning vähem Ostapenkole, kellega ta on noorteklassides mõned korrad koos paarismängus võistelnud.

„Eks ma teda ja tema mängu natuke tean, talle meeldib kõiki palle hästi kõvasti lüüa,“ ütles Kontaveit. „Üritan teda liikuma saada. Kõvadele lööjatele meeldib koha pealt kõvasti lammutada, aga liikuda neile palju ei meeldi. Võidabki see, kes teise paremini liikuma saab.“

Kui Kanepi ning Kontaveit peaksid mõlemad oma konkurendi alistama, ootaks neljandas ringis ees eestlaste omavaheline mõõduvõtt. Rahvusvahelisel areenil pole seda varem juhtunud, novembrikuises sõumatšis jäi 7:5, 5:7, 6:3 peale Kanepi. Kolmanda ringi kohtumised mängitakse tõenäoliselt reede (vara)hommikul. Täpsemad ajad selguvad täna.