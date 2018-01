Eesti Ujumisliit peab varustusetootjale Arena tasuma 1000 euro suuruse leppetrahvi, sest Sigrid Sepp startis lühiraja EMil ühel distantsil Speedo trikoos.



"Eesti Ujumisliidul on koostööleping ujumisvarustuse tootjaga Arena. Lepingu raames varustab Arena eksklusiivselt Eesti ujumiskoondist tipptasemel võistlusvarustusega ja vastavalt on Eesti ujumiskoondis kohustatud kasutama tiitlivõistlustel Arena varustust," on kirjas Ujumisliidu juhatuse koosoleku viimases avalikus protokollis.



"Eesti Ujumisliidu ja Arena huvi on tagada sportlastele parim võimalik võistlusvarustus ja individuaalne sobivus tipptulemuste tegemiseks. 2017 Euroopa lühiraja meistrivõistlustel kasutas üks koondise liige võistlussooritusel teise tootja võistlusvarustust, ilma, et see oleks olnud eelnevalt kooskõlastatud Eesti Ujumisliiduga või Arenaga. See tähendas Eesti Ujumisliidu poolset rikkumist oma lepingupartneri ees. Lepingust tulenevalt kaasneb iga rikkumise eest kas leppetrahv või õigus lepingust taganeda. Selle juhtumi tulemusena esitas Arena Eesti Ujumisliidule leppetrahvi nõude summas 1000 eurot."



Ujumisliidu juhatus otsustas leppetrahvi tasuda, kuna rikkumine tõepoolest aset leidis. "Sportlase kohustus on informeerida koondise esindajat, kui mingil põhjusel pole võimalik eraldatud ametlikku võistlusvarustust kasutada – näiteks vale mudel või suurus või on võistlusvarustus kadunud vms. Antud juhtumi puhul seda ei tehtud. Eelnevalt informeerides on võimalik leida lahendus ja vältida kokkulepete rikkumist. Eesti Ujumisliit, sportlane ning Arena Balti regiooni esindaja on olukorda kolmepoolselt arutanud ja jõudnud veendumusele, et rikkumine ei olnud siiski pahatahtlik. Vältimaks tulevikus sarnaseid olukordi, lepiti Arena ja Ujumisliidu vahel kokku, et koondislased saavad edaspidi võistlusvarustuse enda kasutusse vähemalt kuu aega enne konkreetset tiitlivõistlust. Nii on igal sportlasel võimalus testida ja veenduda varustuse individuaalses sobivuses. Vajadusel on võimalik varustust enne võistlust vahetada sobivama mudeli või suuruse vastu."