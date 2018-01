Kahekordse olümpiavõitja viimane võimalus Pyeongchangi lennupileti lunastamiseks oleks pidanud olema sel nädalavahetusel Planica MK-etapil, kuid Norra meedia teatel peab 32aastane suusalegend haiguse tõttu võistlusest loobuma.



Tänavu vaid korra MK-sarjas rajal käinud norralane jäeti kehvade tulemuste tõttu (Lillehammeri sprindis jäi Northugi laeks 32. koht - toim.) kõrvale Norra Tour de Ski koondisest. Pärast seda valmistas sealne alaliit mehele ette eraldi võistlusgraafiku, mida järgides olümpiapilet lunastada.



Jaanuari esimesel nädalavahetusel tuli mees Skandinaavia karikasarja võistlusel päev pärast oma sünnipäeva üle finišijoone 48. kohal. Mõned päevad pärast seda oleks pidanud ta startima Norra meistrivõistlustel, kuid haigestus.



Sama haigus ei lase 13kordsel maailmameistril startida ka Planica MK-etapil, mis tähendab, et vähemalt tulemuste põhjal ei mahu Northug Pyeongchangi sõitvasse Norra koondisesse.



Kuigi koondise peatreener Vidar Lofshus sõnas avalduses, et uks mehe ees pole veel lõplikult suletud, ei jaga Northugi treener Stig Rune Kveen seda optimismi.



"Meie jaoks on olümpia minevik," sõnas Kveen Norra ajakirjanikele. "Ma olen küll kursis, et Norra koondis võib omal valikul kellegi koondisesse juurde lisada, kuid ma ei panustaks sellele."