Võimleja Kyle Stephens leiab, et pedofiilias süüdi mõistetud võimlemiskoondise arsti Larry Nasser, on süüdi ka tema isa enesetapus.



Kuu aega tagasi mõisteti kauane USA võimlemiskoondise arst Larry Nassar 60 aastaks vangi, sest kohtu-uurimise käigus tuvastati mehe arvutist üle 37 000 pildi lapspornot, millel on teiste seas kujutatud ka imikuid.



Lisaks süüdistatakse ameeriklast veel võimlemiskoondislaste ahistamises, kuid kõnealune uurimine on veel pooleli.



Hiljuti kohtupingis tunnistamas käinud Kyle Stephens, kes samuti Nassari ahistamise ohvriks langenud, näeb mehel aga veel süüd. Nimelt usub endine võimlejanna, et just mehe tegude tõttu sooritas tema isa enesetapu.



Stephensi sõnade kohaselt hakkas Nassar teda ahistama, kui ta oli kuue aastane ning olgugi, et ta üritas mitmel korral sellest oma vanematele rääkida, ei võtnud nad last kuulda.



"Ta veenis mu vanemaid selles, et ma olen valetaja," sõnas Stephens. "Väikesed plikatirtsud ei jää aga igavesti väikesteks. Nad kasvavad tugevateks ja iseseisvateks naisteks, kes tulevad sind hiljem hävitama."



Naise sõnul võttis ta isa omalt elu, kui mõistis, millega arst tegelikult hakkama oli saanud.



Stephens oli üks esimesi tunnistajaid, kes Nasseri istungil kohtupingis käis. Kokku võetaks ütlusi ligi sajalt naisterahvalt.