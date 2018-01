12 aastat tagasi Londoni Arsenali liitunud Theo Walcott vahetab pool aastat enne jalgpalli MMi klubi ning ühineb Evertoniga.



Liverpooli sinine klubi käib 28aastase mängumehe eest lauale 22,6 miljonit eurot ning Evertoni jaoks on tegemist juba talvise üleminekuakna teise täiendusega pärast ründajat Cenk Tosuni.



Tosina aasta jooksul jäi Walcott arvele Arsenali särgis 397 kohtumist, mille jooksul jõudis ta lüüa 108 väravat. Selle aja jooksul võitis mees kahel korral Inglismaa karika.



Arsenali peatreener Arsene Wenger tunnistas avalikult, et ei tahtnud välejalgset ründajat minema lasta, kui tõdes, et ei saa pool aastat enne jalgpalli MMi garanteerida Walcottile piisavalt mänguminuteid.



Walcotti nimi sai suurema üldsuse jaoks tuntuks 2006. aastal, kui tollane Inglismaa koondise peatreener Sven-Göran Eriksson üllatuslikult 17aastase ründaja Saksamaal toimunud MMiks koondisesse nimetas.



Pärast seda on ründaja Albionimaad esindanud 47 korral, kuid mehe viimane koondisemäng pärineb 2016. aastast. Valges särgis on mehe saldoks kaheksa väravat, millest üks on tulnud ka Eesti vastu (2015. aastal 2:0 võit Wembley'l).